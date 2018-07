Manifestantes ucranianos permanecem acampados e desafiam a polícia

Dezenas de agentes da tropa de choque removeram as barricadas que sitiavam a sede da Presidência, os ministérios e o Parlamento. Os manifestantes se reagruparam na Praça da Independência, no centro de Kiev, onde armaram um acampamento com barracas e um palco onde cantores e oradores se revezam 24 horas por dia.

A bandeira presidencial, azul com um tridente dourado no centro, tremulou em frente ao gabinete, sinalizando que Viktor Yanukovich está trabalhando -- possivelmente pela primeira vez desde que os protestos começaram, em 21 de novembro, por causa da decisão dele de não assinar um acordo de associação com a União Europeia, favorecendo uma maior aproximação com a Rússia.

Os manifestantes temiam que a chegada da tropa de choque policial, na segunda-feira, prenunciasse uma repressão, mas não se repetiu a violência da semana passada, quando dezenas de ativistas ficaram feridos.

Enquanto a crise ameaça uma economia já em crise, Yanukovich se prepara para conversar na terça-feira com três ex-presidentes ucranianos. Também na terça-feira, ou então na quarta-feira, ele deve se reunir com a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton.

Ilya Shutov, ex-mineiro da cidade de Donetsk, no leste, disse que os manifestantes permanecerão acampados até que Yanukovich renuncie.

"Éramos a favor do acordo de associação com a UE porque achamos que ele obrigaria nossas autoridades a serem civilizadas. Sua recusa à Europa é a recusa a serem civilizados", disse. "Nosso objetivo é nos livrarmos de autoridades como as soviéticas."

Em visita a Moscou, a subsecretária norte-americana de Estado, Victoria Nuland, reiterou o apelo por calma em Kiev, e acrescentou que a Rússia deveria "usar sua influência para pressionar pela paz, a dignidade humana e uma solução política", segundo nota da embaixada dos EUA em Moscou.

Por outro lado, a Câmara dos Deputados russa deve aprovar uma moção rejeitando a interferência de políticos ocidentais na Ucrânia, fato desencadeado pela visita a Kiev, na semana passada, do ministro alemão de Relações Exteriores.

Na quinta-feira da semana passada, a polícia ucraniana havia dado cinco dias para que os manifestantes se dispersassem, mas isso não aconteceu.

"Vamos permanecer aqui até o fim para defender nossos direitos", disse o advogado Sergei Kuzan, 29 anos, parte de uma equipe autogerida de segurança montada para defender as barricadas no acampamento da praça da Independência. "Minha tarefa é não deixar a polícia entrar, nem os provocadores."

(Reportagem adicional de Natalia Zinets, Alissa de Carbonnel, Elizabeth Piper e Gareth Jones)