Manifestantes voltam a bloquear rodovias em MG

Pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes voltaram a interditar rodovias na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) na manhã desta quarta-feira, 26. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 5h45 moradores da cidade de Juatuba interditaram o km 369 da BR-262, no sentido que leva a Belo Horizonte. De acordo com a PRF, os manifestantes tentavam cobrar um pedágio de R$ 20 dos motoristas que passavam pelo trecho. As pistas da estrada continuam totalmente fechadas nos dois sentidos.

Também logo no início da manhã, um grupo ocupou trechos da BR 381, que liga a capital mineira a Vitória, no Espírito Santo. Desde as 7h, os trechos do km 442, em Ravena, e do km 451, em Sabará, estão totalmente bloqueados. Às 9h30, mais um grupo de manifestantes queimou pneus e fechou o km 589 da rodovia, na altura da cidade de Carmópolis de Minas.

O Estado de Minas tem ao menos mais um protesto marcado para esta quarta-feira. A capital, Belo Horizonte, tem uma manifestação marcada para as 16h, mesmo horário do jogo entre Brasil e Uruguai pelas semifinais da Copa das Confederações.