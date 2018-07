Manifestantes voltam a fechar rodovias em Minas Gerais

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), moradores do bairro Borba Gato, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, fecharam no início da manhã as duas pistas da BR-381, na altura do quilômetro 451. De acordo com a PRF, um congestionamento de 13 quilômetros de extensão se formou nos dois sentidos. No início da manhã, moradores de Conselheiro Lafaiete, na região central do Estado, também optaram por protestar na estrada e fecharam o tráfego nos dois sentidos da BR-040, próximo ao quilômetro 622.

Como no caso de Sabará, os manifestantes reivindicam melhoria no transporte coletivo e demais serviços públicos. Após negociações com a PRF, os manifestantes deixaram a pista na BR-040 antes das 8h. A polícia informou que a BR-381 foi liberada pouco depois das 9h, mas o trânsito ficou lento na maior parte da manhã por causa do congestionamento no local.

Ainda na região metropolitana da capital, um grupo interditou a LMG-808, que liga Esmeraldas a Contagem, em protesto contra as má condições do transporte coletivo. Um grupo também parou na frente da Viação Novo Retiro, responsável pelo serviço em Esmeraldas, impendido a saída dos ônibus. A Polícia Militar informou que tentava negociar com os manifestantes para que eles liberassem a pista.