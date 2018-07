Manifestantes voltam a fechar rodovias no entorno de BH

No trecho da BR-381 que liga a capital mineira a São Paulo manifestantes fazem protesto no quilômetro 504, próximo ao bairro Citrolândia, em Betim. A estrada, que já ficou fechada no mesmo trecho durante quase toda a segunda-feira, 23, seguia interditada nesta tarde. Os manifestantes protestam contra a má qualidade do transporte público.

O motivo é o mesmo que levou moradores de Sabará a interditarem o quilômetro 450 da BR-381, no trecho da rodovia entre Belo Horizonte e o Espírito Santo. De acordo com a PRF, cerca de 100 manifestantes protestavam no local. Policiais negociaram a liberação das pistas, que foi desocupada por volta das 13h. O trânsito, no entanto, registrava grande congestionamento dos dois sentidos.

Ainda segundo a PRF, outro protesto foi realizado próximo ao bairro Olhos D''Água, na região do Barreiro, no entroncamento do Anel Rodoviário com as BRs 356 e 040, principal acesso entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Os manifestantes fecharam as duas pistas da BR-040, o que provocou congestionamento nos dois sentidos com reflexos também no Anel Rodoviário. A estrada foi liberada no final da manhã.

Pouco depois das 5h também ocorreu protesto na MG-020, na saída da capital para Santa Luzia, mas a estrada foi liberada ainda no início da manhã.