Manifestantes voltam a ocupar a rodovia Anchieta Manifestantes voltaram a ocupar as pistas central e marginal da rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, nesta quarta-feira, 19. O bloqueio agora acontece na altura do km 18, em São Bernardo do Campo. O grupo, que havia liberado a rodovia por volta das 9h, retornou por voltas das 11h15, segundo informações da Ecovias, concessionária que administra as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes.