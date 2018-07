Manifestantes voltam a protestar nas ruas do Rio Na primeira manifestação promovida no Rio após a identificação do suspeito de lançar o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade, cerca de 700 pessoas seguiram nesta quinta-feira, 13, em passeata da Candelária até as imediações da sede administrativa da prefeitura, no centro da capital fluminense.