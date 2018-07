Manifestantes voltam às ruas de Porto Alegre Centenas de manifestantes ligados ao Bloco de Lutas percorreram ruas centrais de Porto Alegre para pedir passe livre para estudantes e idosos na noite desta quinta-feira, 01. O grupo parou diante do prédio onde o prefeito José Fortunati (PDT) mora, na praça Marechal Deodoro, onde gritou palavras de ordem e queimou um boneco representando o chefe do executivo municipal. Alguns participantes do protesto picharam fachadas de edifícios e depredaram grades de uma loja da cadeia de lanchonetes McDonalds. Não houve confrontos com a polícia. Os manifestantes se dispersaram por volta das 22h30.