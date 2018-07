Manifestantes voltam para frente do prédio de Cabral Manifestantes voltaram a se instalar nas imediações do prédio onde mora o governador do Rio, Sergio Cabral, no Leblon, na zona sul do Rio. A ocupação começou como um protesto comum, promovido no domingo, 28, à tarde, mas horas depois o grupo decidiu acampar na calçada. Nesta segunda-feira, 29, havia cerca de 30 pessoas no local.