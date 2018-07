Manifestantres fazem passeata no Rio, sem confrontos

A Polícia Militar do Rio inaugurou hoje os equipamentos de filmagem com transmissão online, a exemplo do que fazem ativistas da chamada mídia livre desde o início das manifestações no Brasil, em 2013. As imagens vão para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Segurança do Estado. Um sargento do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), que opera o equipamento, chegou a ser cercado, nesta quinta-feira, por militantes e jornalistas na esquina da rua Araújo Porto Alegre com Avenida Rio Branco, mas não houve confronto.