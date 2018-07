Manifestar hesitação ajuda no aprendizado Expressões de hesitação, como "hmmm" e "ãhhh", geralmente usadas quando a pessoa está em dúvida sobre o que vai falar, ajudam as crianças no processo de aprendizagem de novas palavras, de acordo com estudo da Universidade de Rochester, nos EUA, publicado na Developmental Science. Tais expressões demandam a atenção das crianças. Quando a mãe diz "Olhe os... hmmm... rinocerontes", a pausa dá tempo para a criança se preparar para prestar atenção e, assim, aprender a nova palavra. Os pesquisadores observaram grupos de crianças com idades entre 18 e 30 meses.