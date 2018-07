Um artigo publicado na revista científica Lancet propõe que o câncer deixe de ser visto como "doença de rico" e torne-se prioridade nas ações dos organismos internacionais em países pobres.

A iniciativa contou com o apoio de personalidades do mundo científico, político e esportivo. Os autores do texto sublinham ainda as diferenças na mortalidade por câncer nos países mais ricos e nos mais pobres.