Manifesto grego Funcionários do ministério grego da Economia fazem protesto na frente do Parlamento em Atenas. As greves em protesto pelas medidas do governo para conter a crise começaram na terça-feira e devem continuar até a greve geral convocada para o dia 24. Ontem, em Atenas, alguns postos estavam fechados por falta de gasolina. Com medo de desabastecimento, a população correu para encher os tanques