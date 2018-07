Mano convoca Dedé e Ralf para amistoso contra Alemanha O técnico Mano Menezes trouxe três novidades em sua convocação para o amistoso contra a Alemanha. Dedê, zagueiro do Vasco, Ralf, volante do Corinthians e Luiz Gustavo, meia do Bayern de Munique, serão as caras novas da seleção brasileira para a partida do próximo dia 10 em Stuttgart.