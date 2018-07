Mano: ''Ficou feio para o futebol brasileiro hoje''

Andrés Sanchez também reclamou. "Tarde muito infeliz da arbitragem. Errar é comum, o que não pode é ficar dando risada, ameaçando e dando peitadas em jogadores. Espero que peguem a fita e vejam o que fizeram com a gente", protestou o presidente. "Respeitamos a competição e fizeram isso com a gente. Perdi jogadores machucados, expulsos. Podia já ter dado férias."

Do outro lado, alívio e festa. "Essa vitória é para o Adriano", disse Léo Moura, em total sintonia com os rubro-negros. "Domingo será o verdadeiro jogo da nossa vida e os torcedores vão nos ajudar muito para ganharmos do Grêmio", afirmou. "Nossa torcida é maravilhosa, nunca deixou de acreditar na gente e merece o título", observou Petkovic. Já Andrade pediu calma. "Só garantimos a Libertadores, para o título falta um pouquinho. Vamos deixar a festa só para os torcedores", afirmou o técnico.

Única ausência do jogo decisivo, por suspensão, Álvaro já festeja. "Somos merecedores do título, por tudo o que atravessamos, a dificuldade (o time ficou 10 pontos atrás do líder). Subimos na base da garra. Estamos de parabéns."