Mano garante Ronaldo e ganha Defederico

A dúvida pairou sobre o Corinthians durante o dia: Ronaldo estará bem no clássico de amanhã com o São Paulo? Um dia após passar o treino levando a mão ao joelho direito, com dores, ganhou um descanso e ficou no Parque São Jorge, em exercícios na caixa de areia. "Mas joga, com certeza", disse o técnico Mano Menezes. "Nós o tiramos do treinamento porque na parte tática não teríamos ganho com a presença dele. Resolvemos poupá-lo para melhorar sua condição."

Ronaldo, além de um incômodo no joelho, tem cansaço muscular. Se estará bem, a resposta só sairá no Morumbi. Uma coisa é certa: desfalcou o time no treino fechado de ontem à tarde (1h40), no CT do Parque Ecológico do Tietê, assim como o zagueiro Chicão e o volante Marcelo Oliveira, também poupados para se recuperarem de dores musculares.

"Todos estão relacionados", enfatizou Mano. No treino, testou duas formações, uma com Defederico e outra com Edno na armação das jogadas. O Corinthians foi informado que ambos foram liberados pela CBF. O diretor de registro e transferência Luiz Gustavo Vieira de Castro é quem confirmou a inscrição da dupla. Como o site da CBF ficou fora do ar desde o início da tarde, apenas o nome de Defederico apareceu na lista.

Uma carta deve ser enviada hoje pela entidade confirmando a liberação de Edno. O problema aconteceu com vários outros clubes do Nacional. O Corinthians, contudo, diz que só vai escalá-lo, caso tenha essa confirmação em mãos. Não quer perder pontos por possíveis reclamações no STJD.

Liberados, talvez, escalados ninguém sabe, exceto Mano. O treinador passou quase toda a entrevista despistando a respeito do aproveitamento dos jogadores. Foi vago em várias respostas e recorreu à tática do esconde-esconde, que prometera não usar. "A gente já estava trabalhando com essa possibilidade (de liberação), mesmo que ela tenha vindo aos 44 do segundo tempo", ponderou. "Conduzimos os treinos pensando nele (Defederico) e agora temos duas novas e importantes opções", disse, mantendo mistério. "Não vamos colocar todos de uma vez. Tenho ideia da equipe, mas tomarei cuidado para fazer as entradas com segurança."

Defederico larga com vantagem sobre Edno por estar há mais tempo no clube e em treinamento constante. O argentino atuou como meia desde os treinos na intertemporada de Itu, onde Mano Menezes havia dito que não era possível jogar com três atacantes à sua frente. "Você acha que sou louco de dizer não? Dá para jogar com quarteto, sim, agora só depende da decisão do professor", despista o atacante Dentinho.