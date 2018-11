Mansões do Ibirapuera na mira do MP As mansões do Jardim Lusitânia, uma das áreas mais valorizadas de São Paulo, à beira do Parque do Ibirapuera, estão na mira do Ministério Público Estadual (MPE). A Promotoria de Habitação e Urbanismo abriu inquérito civil para investigar a cessão irregular de áreas verdes do parque para a construção de diversos imóveis particulares.