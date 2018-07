Mantega afirma que não haverá aumento da gasolina

"Não vai ter nenhum aumento", disse o ministro, que se reúne às 11h com o Conselho de Administração da Petrobras.

Mantega presidirá reunião do Conselho de Administração da Petrobras na representação da estatal em Brasília. A pauta do encontro é a análise dos resultados da companhia no primeiro trimestre do ano.

A possibilidade de um reajuste no preço da gasolina é cogitada diante da valorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional.

(Reportagem de Luciana Otoni)