Mantega ameaça zerar taxa do aço

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse ontem que o governo poderá voltar atrás na decisão tomada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) em junho deste ano, que elevou as alíquotas de importação de oito tipos de aço para 15% depois de três anos em que as taxas estavam zeradas.

A Camex adotou a medida para equilibrar o mercado e estabilizar os preços, mas meses depois, a Usiminas e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciaram a seus clientes aumentos no insumo entre 10% e 13%. Fontes atribuíram a elevação à recuperação de preços da matéria-prima no exterior.

"Eu andei vendo o preço do aço se movimentando. E nós poderemos reduzir de novo a alíquota de importação do aço para aqueles setores que pretendem aumentar os preços. Ainda não houve aumento, mas vi algum anúncio de aumento. Eu desaconselho as empresas a fazerem isso porque não se justifica", disse após proferir a palestra de abertura do 6º Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo.

Mantega ameaçou voltar a zerar a alíquota de importação do aço para impedir que os preços do insumo subam.

"As empresas ainda estão com capacidade ociosa. Está sobrando aço no mundo, e se houver aumento, nós reduziremos alíquota de importação. Podemos zerá-la, ela estava zerada", declarou. "Se houver isso, vou baixar alíquota de importação de modo a fomentar a concorrência e não permitir que o aço suba", acrescentou.

A medida já vinha sendo estudada há pouco mais de uma semana, segundo antecipou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge.

PRODUÇÃO CAI

A produção de aço bruto global caiu 5,5% em agosto na comparação com igual mês do ano passado, para 106,5 milhões de toneladas, informou ontem a Associação Mundial de Aço.

A produção da China, ao contrário, cresceu 22% em agosto frente a igual mês do ano passado, para 52,3 milhões de toneladas, um recorde mensal para o país.

O grupo disse que a produção mundial de aço bruto continua apresentando um aumento firme desde abril deste ano. "Em agosto, quase todos os principais países produtores de aço - incluindo China, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, EUA e Brasil - mostraram seus maiores números mensais no ano até agora", disse a Associação.

