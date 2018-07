Mantega autoriza resgate de R$12,6 bi do FFIE, diz Diário Oficial O Conselho Deliberativo do Fundo Soberano publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira resolução assinada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o resgate de cotas do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE).