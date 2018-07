Mantega: Brasil está pronto para crescer em ritmo maior

"O Brasil está preparado para um crescimento maior. O Brasil já mostrou que pode crescer mais de 5 por cento de forma sustentável, mantendo as contas públicas sob controle e mantendo a inflação sob controle", afirmou a jornalistas.

Questionado sobre se o governo poderia adotar uma meta de crescimento, ele respondeu que é muito difícil acertar essa questão.

Em relação à taxa de câmbio, ele disse que ela está estabilizada e previu uma volatilidade menor.

"Você tem uma volatilidade menor do câmbio brasileiro desde que nós tomamos a medida (de imposição de alíquota de 2 por cento) do IOF. Acredito que nós vamos manter uma volatilidade menor do câmbio."

(Reportagem de Isabel Versiani e Ana Nicolaci da Costa)