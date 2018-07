Mantega: 'certamente' preço de combustíveis aumentará em 2013

Em encontro com jornalistas em Brasília, Mantega disse também que se pode esperar queda dos preços internacionais de petróleo em 2013 e que "não há nada de excepcional" em elevar os preços dos combustíveis. O ministro não deu mais detalhes, como o tamanho do ajuste ou quando ele sairá do papel.

Mantega, que voltou a dizer que a economia está ganhando tração neste final de ano, afirmou que o governo anunciará nesta tarde mais medidas de estímulos, como desonerações em folha de pagamento para mais setores. Além disso, adiantou que será feita uma "redução permanente" de tributos em 2013, com 40 bilhões de reais em desonerações, mas também não deu mais detalhes.

Questionado se o governo prorrogaria a redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados para os setores automotivos e de linha branca, que termina no final deste ano, Mantega respondeu: "Em 2013, haverá recomposição do IPI de automóveis", afirmou ele.

O ministro não fez projeção sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, mas disse que 4 por cento em 2013 "é um bom número".

Para este ano, o mercado calcula que a atividade crescerá 1 por cento e, no próximo, 3,40 por cento.

(Reportagem de Luciana Otoni)