Mantega: certamente Selic maior tem impacto no PIB de 2013

Durante teleconferência com a imprensa estrangeira para comentar os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, Mantega disse que, porém, "ainda estamos dentro de padrões razoáveis de taxa de juros" em relação aos padrões normais do Brasil.

O PIB brasileiro teve contração de 0,5 por cento no terceiro trimestre contra o segundo, no pior resultado desde o começo de 2009, afetado principalmente pela queda dos investimentos.

O Banco Central iniciou em abril um processo de aperto monetário que levou o juro da mínima histórica de 7,25 por cento para 10 por cento ao ano, num esforço para conter a inflação.

(Por Tiago Pariz e Alonso Soto)