Mantega: corte de R$55 bi no Orçamento favorece queda do juro O objetivo do governo é alcançar um crescimento econômico de 4,5 por cento em 2012 e o contingenciamento de 55 bilhões de reais no Orçamento deste ano, anunciado nesta tarde, abre espaço para a redução da taxa básica de juros , disse nesta quarta-feira o ministro da Fazenda.