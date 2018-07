Mantega: crise não afetará crescimento do Brasil em 2010

"Essa crise não vai afetar o crescimento do Brasil em 2010. O que poderá nos afetar é que a recuperação dos países europeus seré mais lenta... então vamos ter que esperar mais tempo para aumentar as exportações para a comunidade europeia", disse a jornalistas, após almoço em São Paulo.

Mantega reforçou que o país está crescendo em função do mercado interno.

Ao ser questionado sobre a situação na Europa, o ministro avaliou que "houve uma demora" da União Europeia para se entender com a Grécia nos ajustes do pacote de ajuda. "Essa demora acabou agravando a situação... os credores ficaram nervosos."

Ele considerou, nesse contexto, normal que as bolsas de valores tenham saques e amenizou o movimento no mercado brasileiro, citando que a Bovespa é a mais líquida entre outras bolsas de emergentes e por isso sofre mais com a volatilidade. "Mas a situação é tranquila. Estamos em uma situação muito sólida."

Na véspera, as principais bolsas norte-americanas chegaram a desabar ao redor de 9 por cento e o Ibovespa cedeu 6 por cento no pior momento da sessão, e seguiram em queda nesta sexta-feira, quando o principal índice de ações europeu fechou na mínima em seis meses.

O euro recuperava-se ante o dólar, após bater o piso em 14 meses.

"É hora de os países agirem, da União Europeia agir. Acredito que esse problema será solucionado nos próximos dias... nas próximas semanas nós vamos conseguir fechar o acordo, no limite, líderes do G20 vão resolver esse problema", acresentou.

Na visão do ministro, "ou (os países europeus) resolvem agora ou resolverão depois, quando os bancos ficarem com o mico."