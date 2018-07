Mantega defende política anticíclica para garantir crescimento O ministro da Fazenda, Guido Mantega, defendeu nesta quinta-feira a adoção de uma política anticíclica no país para garantir que a economia consiga manter um ritmo razoável de crescimento. "Depois de tomarmos as medidas emergenciais... nós teremos que fazer uma política anticíclica, não permitir que o ritmo de crescimento caia abaixo de um determinado patamar", afirmou o ministro durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, que discute a crise financeira global. Mantega reconheceu que não há como manter a economia crescendo a uma taxa superior a 5 por cento, como no ano passado, mas com uma política anticíclica é possível manter um crescimento "bastante razoável". (Reportagem de Isabel Versiani e Ana Nicolaci da Costa)