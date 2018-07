Mantega deve ir em março ao Senado a convite de comissão

Desde a retomada das atividades legislativas, a oposição tem se movimentado para levar o ministro ao Congresso, após a saída de Luiz Felipe Denucci da presidência da Casa da Moeda, em meio a denúncias de irregularidades no órgão.

A ida do ministro por convite à CAE esvazia as tentativas da oposição de levá-lo forçado ao Congresso.

"Eu conversei com o ministro Mantega, com a ministra (das Relações Institucionais) Ideli (Salvatti), e até em função da rotina de audiências da CAE, ele vem, a convite da comissão, com tranquilidade", disse o senador à Reuters.

Segundo Delcídio, o ministro da Fazenda comparece periodicamente à comissão para discorrer sobre a situação econômica do país e do mundo.

A próxima audiência com Mantega, que deve ocorrer nos dias 13 ou 14 de março, ocorre dentro das "atividades específicas da Comissão de Assuntos Econômicos", de acordo com o senador.

Tramita na Comissão um requerimento, de autoria do líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), para que o ministro preste esclarecimentos sobre suspeitas de irregularidades na Casa da Moeda.

As denúncias também motivaram uma representação no Ministério Público, para que apure possível "omissão do ministro" ao demorar a demitir Denucci.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Denucci teria aberto "offshores" em paraíso fiscal que teriam recebido 25 milhões de dólares de empresas que seriam fornecedoras da Casa da Moeda.

O jornal também publicou notícia segundo a qual o ministro teria mantido o titular da Casa da Moeda mesmo depois de ser avisado que Denucci estava sendo investigado pela Receita e pela Polícia Federal.

Mantega sustentou que a indicação de Denucci partiu do PTB. Mas segundo a Folha, o deputado cassado Roberto Jefferson afirmou que Denucci foi apadrinhado pelo PTB por um pedido do ministro.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)