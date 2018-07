Mantega diz a partidos aliados que economia tem melhora O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira aos líderes dos partidos que integram a base aliada que o governo vê uma "recuperação modesta" da economia interna. Já o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, informou aos parlamentares que sua prioridade é reduzir os spreads bancários. As declarações foram feitas durante a reunião do Conselho Político, que reúne representantes dos partidos que integram a coalizão de governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou desta primeira reunião do ano do conselho. "A economia está dando sinais modestos de recuperação", teria dito Mantega, segundo o senador Renato Casagrande (PSB-ES). "A prioridade do ministro é o spread". (Reportagem de Fernando Exman)