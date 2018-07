Mantega diz que Brasil agiu rápido para proteger bancos pequenos O Banco Central agiu rapidamente para prover liquidez a bancos de pequeno e médio portes que sofrem com a crise global de crédito, evitando problemas maiores no setor, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Falando em uma conferência a investidores em Washington, Mantega acrescentou que os bancos no Brasil têm carteiras sólidas e não estão enfrentando problemas de solvência. "Mas se você pisa no tubo de oxigênio e reduz a liquidez, você pode ter problema se não agir rápido", afirmou a jornalistas presentes ao evento. (Por Walter Brandimarte)