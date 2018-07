Mantega é convidado para ir à Câmara discutir ações contra crise

O governo federal tem adotado medidas para conter a valorização do real num cenário de grande liquidez externa diante da crise. Entre essas medidas está a elevação da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que incide sobre captações externas de prazos de até cinco anos.

A audiência com Mantega, proposta pelo deputado Vaz de Lima (PSDB-SP) às duas comissões, ainda não tem data marcada, segundo informações da Agência Câmara.

No último dia 13, Mantega participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, na ocasião, enfrentou poucos questionamentos da oposição sobre temas politicamente sensíveis, como as denúncias de irregularidades na Casa da Moeda e turbulências entre Banco do Brasil e a Previ.