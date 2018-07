Mantega: empréstimo de US$10 bi ao FMI diversificará reservas O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou nesta terça-feira que o empréstimo de 10 bilhões de dólares do Brasil ao Fundo Monetário Internacional (FMI) será feito com a aquisição de bônus do organismo expressos em direitos especiais de saque.