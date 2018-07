Mantega: governo vai garantir crédito no Brasil A crise financeira global vive seu momento mais agudo, mas o governo brasileiro vai garantir crédito para sustentar o crescimento do país, afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega. "Não faltará crédito, nem para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) nem para os investimentos de uma maneira geral", disse Mantega a jornalistas nesta quarta-feira. Ele reconheceu que o capital de giro das empresas já pode estar sendo afetado pela retração dos bancos diante da crise, mas previu que os volumes de financiamento e as taxas de juros cobradas pelas instituições recuarão tão logo o governo dos Estados Unidos consiga aprovar o pacote de resgate ao sistema financeiro. "Se isso não ocorrer, o governo vai tomar providências para aumentar a liquidez e o crédito na economia", acrescentou. O ministro participou nesta quarta-feira de reunião de coordenação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dedicada principalmente a uma discussão sobre a crise. Mantega relatou que, durante a reunião, ele disse ao presidente que o Brasil está entre os países menos atingidos pela turbulência internacional. "O Brasil está sendo pouco atingido (pela crise) por causa da nossa robustez", afirmou, ao destacar o equilíbrio das contas públicas e reservas internacionais elevadas. "Continuaremos trilhando o caminho do crescimento." Segundo o ministro, o impulso criado na economia pelo crescimento verificado este ano já garante uma expansão de no mínimo 2,5 por cento em 2009 "ainda que ficássemos de braços cruzados diante da crise". Entre as medidas já adotadas pelo governo para fazer frente à crise, Mantega citou a antecipação de cerca de 5 bilhões de reais para o financiamento da safra agrícola. "O Banco do Brasil já está antecipando a liberação de crédito e vamos colocar ainda mais crédito. São aproximadamente 5 bilhões de reais, que resolvem o problema." (Reportagem de Isabel Versiani)