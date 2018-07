Mantega: governos precisam ser criativos na crise Os governos precisam ser mais "criativos" para enfrentar a atual crise financeira, afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta sexta-feira, alertando que o sistema financeiro não pode suportar um período prolongado de queda das bolsas e de falências bancárias. "A crise de 1929 não é igual à de 2008", afirmou Mantega a jornalistas em Washington, onde participa de reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. "Então nós também temos que inventar armas específicas para combater os problemas da atualidade." Mantega convocou uma reunião do Grupo dos 20 países industrializados e emergentes no sábado para elevar a coordenação entre os países e lutar contra a crise. "Um aspecto importante é que os países estão demonstrando que estão dispostos a usar todas as armas que eles têm disponíveis para combater essa crise. Não há limites para as ações dos Estados", disse Mantega. (Reportagem Walter Brandimarte)