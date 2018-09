Mantega: Inflação fechará ano 'dentro das margens' da meta

Segundo ele, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que baliza as metas do país, "vai ficar bem comportado nos próximos meses", depois de um repique no início do ano.

"No passado, o Brasil crescia gerando desequilíbrios, como inflação e dívida pública... Agora estamos crescendo com equilíbrio, sem formação de gargalos", afirmou em apresentação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

A meta central de inflação é de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 2 pontos percentuais. Em 12 meses até maio, o IPCA acumulou alta de 5,22 por cento.

Mantega também repetiu que a economia brasileira já está desacelerando depois de um primeiro trimestre forte, e caminha para um crescimento médio neste ano de 6 a 6,5 por cento.

"Embora no primeiro trimestre tenhamos tido um crescimento muito forte, já está desacelerando... não era nosso objetivo ter crescimento tão forte, a economia brasileira não comporta, um dia chegaremos lá."

Apesar disso, o ministro avaliou que há espaço para que as famílias aumentem seu endividamento, mantendo o ritmo do consumo interno --um dos principais motores para a recuperação do país após a crise global.

Mantega listou ainda que o país precisa avançar em áreas como educação e reforço da taxa de investimento.

(Reportagem de Isabel Versiani)