Mantega: juro na China contribui para crescimento menor

"(O juro maior na China) vai contribuir em 2011 para que haja um crescimento menor da economia mundial. Isso já estava até previsto, não é só por causa agora do juro da China, mas é uma espécie de refluxo do conjunto de medidas de estímulos que foram retiradas", disse Mantega a jornalistas na portaria do ministério.

O banco central da China elevou no último sábado a taxa de juro em 0,25 ponto percentual, para 5,81 por cento. Foi o segundo aumento em pouco mais de dois meses como parte do esforço para conter a inflação. Os compulsórios também subiram.

Mantega disse que o estímulo da China para sua economia durante a crise mundial "talvez tenha sido um pouco exagerado". "Eles colocaram muito crédito em circulação na época da crise em 2009 --1,2 trilhão de dólares--... Isso acabou criando uma bolha imobiliária e um excesso de liquidez de crédito que estimula elevação de preço", afirmou o ministro.

META FISCAL

Questionado sobre o cumprimento do superávit fiscal pelo governo brasileiro em 2010, Mantega sinalizou que Estados e municípios podem não cumprir a meta consolidada, mas assegurou que a parcela que cabe à União será atingida.

"Estamos trabalhando para que o governo possa cumprir a meta cheia do superávit primário. Há alguma dificuldade por parte dos Estados e municípios, que eles estão abaixo pelo resultado de novembro... Os Estados e municípios não estão cumprindo, porém a União vai cumprir. Eu posso garantir que a União cumprirá", disse Mantega a jornalistas na portaria do ministério, em Brasília.

O governo tem como meta para este ano um superávit primário consolidado --economia do setor público para pagar os juros da dívida-- de 3,1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

"Eu não sei se os 3,1 (por cento) serão atingidos, com novembro eles não estariam sendo atingidos. Mas só fechamos as contas em dezembro", afirmou Mantega.

"Como em dezembro houve um aquecimento da economia em geral, tivemos um Natal muito bom, as vendas aumentaram, então o faturamento também aumentará e a disponibilidade de recursos para Estados e municípios, então eles deverão também ter uma melhoria fiscal... A União fará sua parte, eu não posso me comprometer pelos Estados", acrescentou o ministro.

Em outubro, o setor público consolidado registrou o menor superávit primário para o mês desde 2005, mantendo o saldo acumulado em 12 meses ainda distante da meta fixada para o ano, segundo dados do Banco Central.

O superávit do setor público foi de 9,7 bilhões de reais em outubro, quase 30 por cento abaixo do saldo positivo de 13,8 bilhões de reais em igual intervalo do ano passado. Em 12 meses, o saldo positivo acumulado corresponde a 2,85 por cento do PIB.

Na tarde desta terça-feira, o Tesouro Nacional divulgará o resultado fiscal de novembro do governo central, que compreende Tesouro, Previdência e Banco Central. Na quarta-feira o BC apresentará os dados do setor público consolidado, incluindo, além do governo central, Estados e municípios e estatais.

BANCO DO BRASIL

Mantega, que seguirá no cargo, evitou falar sobre o futuro da presidência do Banco do Brasil no governo da presidente eleita Dilma Rousseff.

Ao ser indagado pela possível permanência de Aldemir Bendine no comando do BB, o ministro afirmou que "ainda não estamos tratando desta questão, mas o presidente Bendine está firme e sólido no cargo", sem elaborar mais sobre o assunto.

(Texto de Cesar Bianconi; Edição de Alexandre Caverni