Falando a jornalistas após o anúncio da redução da TJLP para 5,50 por cento ao ano e de um programa de compras governamentais, Mantega disse ainda que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país será "maior do que 2,5 por cento" neste ano.

(Reportagem de Luciana Otoni e Tiago Pariz)