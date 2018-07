Mantega pede reforma do G20 para combater crise global O ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu nesta sexta-feira uma reforma do G20 Financeiro para combater os efeitos da crise que assola os mercados em todo o mundo. "O G20 não estava estruturado para trabalhar em uma situação de crise e nós temos que reformular o G20 para que ele se torne efetivo", disse Mantega após uma reunião do grupo, que congrega ministros e presidentes de bancos centrais das 20 nações mais ricas do mundo. O G20, atualmente presidido pelo Brasil, reuniu-se em Washington, onde se encontram entre autoridades financeiras de todo o mundo para cúpulas do FMI e do Banco Mundial. Mantega propôs que o G20 crie uma sala de situação para monitorar a crise. "Nós precisamos ter uma sala de situação em que ministros possam se conectar rapidamente, tomar medidas em comum e monitorar a situação de cada país para que nós possamos neutralizar os efeitos negativos de uma crise como esta", afirmou. Segundo Mantega, os paises emergentes, que num primeiro momento estavam sendo menos afetados pela crise, agora passam a sofrer com ela. "Porque quando falta liquidez, quando fundos de investimento começam a sacar recursos de todos os lugares para preencher os buracos que eles criaram nos EUA e na Europa, aí de fato há um buraco no balanço de pagamentos de vários paises", afirmou. Segundo o ministro, no entanto, este não é o caso do Brasil, "porque o nosso balanço de pagamentos continua positivo". Mas, segundo ele, há outros 30 países emergentes com fluxos cambiais negativos, e "isso vai abalar o seu crescimento". "Se os países emergentes conseguirem se manter a salvo das influências negativas da crise, conseguirão puxar o crescimento mundial no próximo ano", afirmou o ministro. Segundo ele, os emergentes são hoje responsáveis por 75 por cento do crescimento mundial. "Se nós conseguirmos sair ilesos dessa crise ou com poucos danos, nós teremos a energia e as condições de puxar o crescimento mundial numa ação anticíclica." (Reportagem de Walter Brandimarte; texto de Fabio Murakawa)