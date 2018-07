Mantega teme que crise afete desempenho do BB e Previ O ministro da Fazenda procurou nesta quinta-feira negar que haja uma situação de conflito entre a direção do Banco do Brasil e o comando da Previ, o fundo de pensão do banco. Mas ao minimizar os desentendimentos, Guido Mantega demonstrou preocupação com a possibilidade de que as notícias sobre desavenças afetem o desempenho das duas instituições.