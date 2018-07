Mantega vê expansão satisfatória e inflação controlada

"Estamos muito satisfeitos que conseguimos estabilizar a economia brasileira em patamar de 4,5 por cento, que para nós é muito bom. Para um ano de ajustes é um crescimento excelente", disse a jornalistas após reunião com a presidente Dilma Rousseff.

Segundo ele, a inflação deve ficar próxima de zero ou abaixo de zero em diversos indicadores neste mês, mas o governo segue vigilante.

Diante das dificuldades globais, em especial no Japão pós-terremoto, nos Estados Unidos com fraco crescimento e na Europa com crise de dívida, o setor de manufaturados no Brasil apresenta problemas.

"Mas o balanço (no geral) é positivo na economia brasileira", acrescentou.

Mantega também comemorou a melhora do rating brasileiro pela Moody's, anunciada durante o encontro com a presidente. A agência de classificação de risco elevou a nota do Brasil de "Baa3" para "Baa2", reiterando a perspectiva positiva.

Segundo a agência, a nova classificação de crédito do país reflete "a melhora em indicadores fiscais e de crescimento de médio prazo".

(Reportagem de Hugo Bachega; Texto de Daniela Machado; Edição de Vanessa Stelzer)