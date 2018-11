Mantida indenização a idosa agredida em igreja no RJ A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) da cidade de Rio das Ostras (RJ) tentou, sem sucesso, junto à 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, reduzir a indenização de R$ 51 mil que será paga à aposentada Edilma de Oliveira, de 78 anos, que, em agosto de 2004, durante um culto, levou um chute de um auxiliar de pastor, sofrendo fratura em uma das pernas e lesões, segundo os médicos, irreversíveis.