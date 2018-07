Mantido o tombamento do Encontro da Águas

Na semana passada, o Ministério Público Federal também havia entrado com pedido no TRF-1 para suspender a anulação do tombamento, que havia sido decidido pelo Conselho Consultivo do Iphan em novembro passado. O ato demarcou uma área protegida de 10 quilômetros contínuos do encontro dos Rios Negro e Solimões pelo valor arqueológico, etnográfico e paisagístico.

Ao derrubar a decisão de primeiro grau, o presidente do TRF defendeu que, se mantida a anulação do tombamento, haveria a "possibilidade de grave lesão à ordem pública". "A suspensão do tombamento (...) pode acarretar severo prejuízo ao interesse público na preservação do monumento natural em tela que, além da sua importância geomorfológica, arqueológica e cultural para a região, constitui fenômeno simbólico para toda região amazônica, conhecido mundialmente", escreveu Menezes.

Com o tombamento, a construção do Porto das Lajes, empreendimento privado que estava sendo construído a 2,4 quilômetros do fenômeno, seguirá parada até obter autorização do Iphan. Há um mês, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) deu aval à obra.