'Mantive controle para não atirar', diz PM agredido

Wilma e outros cinco PMs feridos no protesto foram visitados na manhã desta quarta-feira pelo governador do Estado em exercício, Guilherme Afif Domingos (PSD), e pelo secretário estadual da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira. De seu lado, manifestantes também acusam a polícia de truculência e contabilizam pelo menos 50 feridos no protesto de anteontem. A PM nega os abusos.

O cabo Edson Silva Ramalho, de 45 anos, estava no Parque Dom Pedro quando milhares de manifestantes chegaram de repente. "Jogaram pau, pedra, garrafa. Uma long neck me acertou no rosto", conta, com esparadrapo na face. O capitão Rogério Lemos Toledo, de 42 anos, diz que presenciou o uso de fogos de artifício contra os policiais. "Eles vinham a curta distância e atiravam. Muitos foram atingidos."

Para evitar uma tragédia, o oficial afirma que a orientação dada aos subordinados era "controlar sem cometer excessos". Para o soldado Wanderlei Paulo Vignoli, de 43 anos, que fazia a segurança da sede do Tribunal de Justiça, na Praça da Sé, isso foi uma tarefa difícil. Por alguns minutos, ele se viu completamente cercado e chegou a tirar a pistola do coldre. "Tive de manter o controle para não atirar contra os manifestantes, que eram milhares. Foi questão de segundos, surgiram mais de mil pessoas. "Quando eu tentava impedir uma pichação, levei várias pedradas na cabeça, fiquei zonzo e caí", conta, com o colete manchado de sangue.

Fogo e fumaça também atingiram alguns policiais. "Colocaram fogo em lixo e a fumaça tóxica estava muito forte", lembra a soldado Josiane de Souza Testa, de 26 anos. "Comecei a passar mal, como se fosse desmaiar, e depois vomitei muito", conta.

Josiane também é estudante, pega quatro ônibus por dia e entende a causa do protesto. "Todos usamos transporte público. Desde que não usem a violência, todos podem se manifestar. Mas houve gente que se aproveitou para agredir." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.