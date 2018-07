Manual ensina produção agroecológica

A Fundação Banco do Brasil está lançando um kit de publicações com um manual de capacitação da tecnologia social Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais) e cinco cartilhas sobre os temas: prática da agroecologia, gestão do sistema produtivo, comercialização, empreendedorismo solidário e associativismo.

A ideia é que, com o apoio do material, os multiplicadores da tecnologia possam capacitar e treinar novos técnicos.

O projeto Pais é um conjunto de técnicas integradas, com base na agricultura orgânica e sustentável, que garantam a segurança alimentar de agricultores familiares. A tecnologia é composta por canteiros circulares (para o cultivo de hortaliças), um galinheiro (com capacidade para dez aves) e o quintal agroecológico (voltado a culturas perenes). A irrigação é feita por sistema de gotejamento e a adubação, sem produtos químicos.

Entre 2005 e 2008 a Fundação Banco do Brasil realizou investimentos sociais de cerca de R$ 12 milhões na reaplicação da tecnologia social Pais. Este ano a previsão é investir mais R$ 4,19 milhões no projeto.

Até agora, já foram implementadas, ou estão em fase de implementação, 4.180 unidades, em 15 Estados e no Distrito Federal.

A cartilha Pais está disponível, gratuitamente, no site: http://www.rts.org.br/noticias/destaque-1/arquivos/cartilha_sistema_pais.PDF.