Manuseio da calda deve ser cuidadoso

Conforme o pesquisador José Luiz Hernandes, do IAC, a utilização da calda sulfocálcica no tratamento de inverno deve ser cuidadosa, tanto para evitar acidentes durante seu manuseio, como para garantir a eficiência da prática. "É preciso seguir algumas recomendações de uso, pois trata-se de produto alcalino e cáustico", afirma. "É preciso, por exemplo, usar equipamentos de proteção individual (EPIs), pois a calda pode não só estragar roupas, como provocar irritações na pele", fala o pesquisador. "Para não poluir o ambiente, não se deve lavar equipamentos e nem jogar restos de caldas ou caldas velhas em rios, córregos, lagos e açudes ou em áreas próximas a esses cursos d?água." Uma vez preparada, a calda também deve ser utilizada em até 30 dias, pois, depois deste prazo, ela perde sua eficácia, diz o pesquisador. "Ideal é que ela seja consumida no mesmo dia de preparo." Outro cuidado é se o produtor tiver usado calda bordalesa (defensivo alternativo de controle de fungos feito à base de sulfato de cobre, cal virgem e água). Nesse caso, diz Hernandes, é preciso esperar 30 dias para aplicar a sulfocálcica. E, depois da sulfocálcica, deve-se dar um intervalo de 15 dias para aplicar a bordalesa, para evitar problemas de fitotoxicidade. "Outra dica é não usar a calda sulfocálcica se houver previsão de geadas ou se a temperatura for superior a 32 graus." Por ser um produto cáustico, a calda pode danificar os equipamentos de pulverização. Para evitar esse tipo de problema, o pesquisador recomenda lavar bem todo o equipamento com solução contendo 1 parte de vinagre ou suco de limão e 10 partes de água. "Soluções ácidas neutralizam o efeito corrosivo da calda", explica.