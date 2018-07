Manutenção afeta abastecimento de água em Curitiba

Em Pinhais, a manutenção deverá atingir as residências do bairro Vargem Grande entre 8h30 e 12h30. Outra manutenção será feita pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). Um desligamento de energia permitirá obras no sistema de bombeamento Bela Vista. No bairro Campo Redondo, em Araucária, o fornecimento de água pode ser afetado das 14 horas às 20 horas. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar -, as obras são necessárias para garantir o abastecimento da população com água tratada.