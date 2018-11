Manutenção afeta distribuição de água no Itaim Paulista Moradores de boa parte dos bairros localizados nas regiões do Itaim e São Miguel Paulista e Guaianases serão afetados nesta quarta-feira, 14, a partir das 16 horas, pelo corte no fornecimento e água. A interrupção na distribuição é necessária para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possam realizar manutenção preventiva no reservatório Itaim.