Manutenção altera esquema de trens da CPTM em SP A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) implanta esquema especial de operação, neste fim de semana (7 e 8 de junho), em função de obras de manutenção programadas em trechos das linhas 8 (Júlio Prestes/Itapevi), 11 (Luz/Estudantes), e 12 (Brás/Calmon Viana). O intervalo entre trens, nesses trechos, será alterado. S á b a d o - Na linha 12 haverá obras na altura da nova Estação Itaim Paulista, recém-inaugurada. Por isso, o intervalo passará de 12 para 15 minutos. A circulação também precisará ser alterada na Estação Itaim Paulista. Os usuários que seguem viagem sentido Calmon Viana terão de mudar de composição, na mesma plataforma. D o m i n g o - Na linha 8, das 9h às 19h, será feita manutenção na rede aérea e na via permanente. Por isso, entre as estações Jardim Belval e Jandira, os trens circulam por via única. Na estação Barueri, os trens com destino a Itapevi circulam apenas pela via auxiliar. Os embarques e desembarques acontecem apenas na plataforma 3. O intervalo passa de 15 para 20 minutos. Já na linha 12 prosseguem as obras na região da estação Itaim Paulista. Entre as estações São Miguel Paulista e Eng. Manoel Feio, os trens circulam somente por uma via. Não haverá transferência de usuários entre os trens, como no sábado, mas o intervalo terá de ser alterado de 15 para 30 minutos durante todo o horário comercial.