Manutenção amanhã deixará sem água zona leste de SP Cerca de 215 mil moradores da região da Penha e do Tatuapé, zona leste de São Paulo, terão o fornecimento de água interrompido por um período de no mínimo dez horas amanhã para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possam realizar a troca de uma válvula no reservatório do Cangaíba. O corte no fornecimento terá início às 9 horas e deverá durar até as 19 horas. O novo aparelho que vai ser instalado, segundo a Sabesp, traz maior confiabilidade operacional ao sistema.