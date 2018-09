Manutenção da Sabesp na ZL deixa 100 mil sem água 3ªf Uma manutenção preventiva da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deixará sem água cerca de 100 mil moradores da zona leste de São Paulo na próxima terça-feira, 18, das 7 horas às 19 horas. A interrupção será necessária para que as equipes da empresa façam reparos no sistema de distribuição do bairro de Cangaíba. A expectativa da Sabesp é que o retorno do abastecimento ocorra de forma gradual, após o término dos trabalhos e volte ao padrão normal até as 6 horas do dia seguinte. A manutenção consiste na substituição de painéis elétricos da estação elevatória de água tratada desse bairro. Para que isso seja feito, o fornecimento será interrompido nas seguintes localidades: Cangaíba, Engenheiro Goulart, Engenheiro Trindade, Jardim Cangaíba, Jardim Danfer, Jardim Fernandes, Jardim Hercília, Jardim Janiópolis, Jardim Jaú, Jardim Penha, Jardim Piratininga, Vila Cisper, Vila Constância, Vila Costa Melo, Vila Dalila, Vila Imprensa, Vila Láis, Vila Mesquita, Vila Montevidéu, Jardim Verônia e Parque Boturussu. Casos de emergência deverão ser comunicados à central de atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita. No mesmo dia, a Sabesp irá interromper o abastecimento em 16 bairros de São José dos Campos, atingindo 24 mil pessoas. A empresa irá realizar uma manutenção nos serviços de captação de água, que terá início às 8 horas. A normalização do fornecimento está prevista para as 15 horas. Os bairros atingidos serão Putim, Jardim São Judas Tadeu, Jardim do Lago, Jardim São Leopoldo, Jardim Santa Fé, Jardim Jatobá, Jardim Santa Sofia, CDHU - Polícia Militar, Parque Santos Dumont, Residencial Juriti, Jardim Santo Onofre, Jardim Santa Luzia, Jardim Santa Rosa, Jardim Pernambucano, Conjunto Nosso Teto e Jardim Bell Park.