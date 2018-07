Manutenção de aeronaves a terceiros da TAM cresce 88% A TAM MRO, unidade de negócios de manutenção de aeronaves e componentes da TAM, registrou crescimento de 88% no número de checks (inspeções periódicas obrigatórias depois de um determinado período de voo dos aviões) feitos em aeronaves de terceiros em 2012, na comparação com o ano anterior. Foram 66 checks no ano passado, contra 35 em 2011.