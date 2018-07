Manutenção de rede afeta distribuição de água em SP

A interrupção do fornecimento de água será feito em alguns bairros da região de Barueri, Santana de Parnaíba e Osasco, no período das 6 às 18h, para realizar melhorias no sistema operacional e de abastecimento de água na região do Parque Imperial (Barueri). Cerca de 20 mil pessoas ficarão sem água.

Os serviços serão executados na Avenida Tucunaré, bairro Araguaia e Rua Chico Mendes, na cidade de Barueri e afetarão os moradores da região de Barueri, em Tamboré, Alphaville, Tarumã, Chácara Marco, Vila Porto, Jd. Tupancy, Jd. Dos Camargos, Cruz Preta, São Silvestre, Chácara Santa Cecilia, Jd. Mutinga, Aldeinha e Parque Imperial.

Em Osasco, os bairros afetados são Helena Maria e Portais e em Santana de Parnaíba os bairros Fazendinha, Cidade São Pedro, Parque 120 e Colinas do Anhanguera. A normalização do abastecimento se dará de forma gradativa após o término dos serviços.

Perdizes

Já na região de Perdizes, cerca de 80 mil moradores ficarão sem água hoje, por conta da manutenção na rede de distribuição de água para assegurar a qualidade dos serviços de abastecimento aos moradores da região. Para realizar o serviço, há necessidade de interrupção do abastecimento das 6h às 22h.

Os bairros afetados são Água Branca, Barra Funda, Campos Elísios, Higienópolis, Pacaembu, Perdizes, Santa Cecília, Siciliano, Vila Anglo-Brasileira, Vila Pompeia e Vila Romana.